Embajador de Colombia en Uruguay reveló detalles de la reunión entre Petro y Pepe Mujica: “Será sin libretos y sin agendas”

Además habló sobre la posibilidad o no de que el Gobierno del llamado cambio utilice los buenos oficios de Pepe Mujica en la política de la paz total: “Él colaboró en el pasado, estuvo acompañando cuando era presidente buena parte de la negociación con las FARC y creo que uno de los temas que más lo mueven es el tema de La Paz”.

“El asunto es que su situación de salud no es muy buena y no podemos contar mucho con su tiempo y con la posibilidad de que se mueva hacia Colombia o algo así, pero estamos seguros de que vamos a poder contar con su consejo y guía en ese tipo de temas”, anotó el embajador Coy.

Gustavo Petro soltó particular declaración: dijo que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, fue fundador del M-19

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica presenta su último libro "A Black Sheep Bring The Power" durante su visita al Parque Agroalimentario FICO el 29 de agosto de 2018 en Bolonia, Italia. (Foto de Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) | Foto: Getty Images

Finalmente aseguró: “Después recorrí el mundo caminando, con pueblos, tratando de entender lo otro, lo extraño, y como demócrata radical pude entender que la diversidad no se mata. No se oculta, no se censura, sino que se hace visible, porque es nuestra gran represa”.