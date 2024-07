Embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, se refiere a posible encuentro entre Petro, Lula da Silva y Maduro: “Todo es posible”

Rengifo no habla con la prensa colombiana porque la batuta la lleva el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pero sí lo hizo con Vladimir a la carta , un medio digital caraqueño donde confesó que el presidente Gustavo Petro, desde antes de estas revueltas de esta semana que ya dejan 12 muertos, pregunta casi a diario por la situación que vivía el vecino país.

Tras la máxima tensión en Caracas y el resto de ciudades de Venezuela, Rengifo aseguró que no está descartado un encuentro entre Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Nicolás Maduro. No tiene fecha, hora, ni lugar. Pero no descarta que ocurra próximamente.