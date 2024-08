Empresas de servicios públicos frenaron en seco a Petro tras constantes ataques por tarifas de energía: “No somos corruptos”

Como un baldado de agua fría cayó para el gremio de las empresas de servicios públicos la reciente alocución que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, en la cual nuevamente enfiló sus ataques por no poder bajar las tarifas de energía.

En ese sentido, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, este lunes 26 de agosto, paró en seco al mandatario colombiano, al señalar que ese gremio no es “corrupto”.

“A nosotros nos preocupan mucho las verdades a medias, cuando usted dice ‘verdades a medias’, deja en el tintero muchas cosas que no son ciertas y que repercuten en las inversiones que se van a hacer en este país mediante el sector empresarial colombiano. En el caso de la energía, salvó a este gobierno de un apagón, estuvimos a punto de tenerlo y fueron las térmicas las que ayudaron para que evitáramos ese apagón”, señaló el dirigente gremial.

Además, expresó: “Igualmente, estamos diciendo que si hay pruebas de algo que esté mal, pues lo tienen que denunciar para que no sean cómplices de este proceso y por eso vamos a entregar un comunicado que les va a llegar a cada uno de ustedes punto por punto, diciendo qué es lo que no es cierto, que es importante. Aquí necesitamos que la opción tarifaria, que es un compromiso del gobierno, entre, para que de esta manera con un proyecto de ley de un solo artículo podamos entregar estos recursos y ayudar a bajar las tarifas ”.

“Las decisiones de la Creg son fundamentales. Necesitamos que se nombre a los seis personajes para que esas decisiones técnicas estén por encima de la política. El ministro de Minas me decía que han salido muchas resoluciones y cosas por el estilo, pero es que se está violando lo que decía la Ley 142. Es que lo técnico va por encima de lo político. Aquí, el ministro no es el que tiene que mandar el mensaje, lo tienen que hacer los técnicos, para que de esta manera puedan tener independencia”, anotó en su intervención.

Dejó claro: “No es cierto que en este momento los empresarios queramos que los servicios estén caros; por el contrario, sabemos que más del 80 % de los colombianos gana menos de dos salarios mínimos y por encima está la inflación, por lo que se pone en riesgo esta prestación. Así que, con mucho respeto, le vamos a decir que somos sus aliados, que aquí no somos corruptos y, lo más importante, que estamos trabajando en beneficio de los usuarios para que no nos pongan a pelear”.

“Lo que decimos es que somos sus aliados, somos los que salvamos del apagón, somos los que estamos trabajando para tener el servicio de manera pertinente. Le queremos recordar que necesitamos que entre la energía eólica y solar de La Guajira, que todavía no tenemos la licencia en firme y que, por consiguiente, hasta cuando no esté en firme, se demorarán dos años en entrar la energía eólica y solar, que es fundamental para no tener problemas en el 2026, un año que va a ser muy complicado porque la demanda está creciendo por encima la oferta”, afirmó Camilo Sánchez.