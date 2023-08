Ernesto Samper respalda al presidente Gustavo Petro: “Yo también creo en su inocencia”

“Información sin verificar no debe ser usada para debilitar la posición del presidente Petro”: César Gaviria

Samper aseguró que Petro deberá contrarrestar el supuesto interés de afectar a su administración gobernando, realizando obras. “Ese es el objetivo de este escándalo, que no pueda gobernar. Hay sectores que les molestan las propuestas de cambio de Petro y ven en esto una excelente oportunidad para montar un distractor de opinión que tendrá que contrarrestar gobernando”, expuso.

Frente a los mismos hechos, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, abogó porque se respete el debido proceso. En esa línea, aseguró que “ información sin verificar no debe ser usada para debilitar la posición del presidente Gustavo Petro.

“Esto lo tenemos que manejar conforme la información haya sido verificada por las autoridades judiciales, sea la Fiscalía, Corte Suprema o Corte Constitucional. No puede ser que cualquiera se vaya a parar en el Congreso con información tomada de periódicos y tratar de armar un caso judicial. No, aquí tenemos todos que esperar a que las autoridades se pronuncien y digan qué está comprobado y qué no”, señaló Gaviria a Noticias Caracol.