“Es cómplice de los delitos”: Centro Democrático responde a alocución de Gustavo Petro asegurando que la paz total es “una farsa”

“La paz no se consigue con impunidad. Se consigue con firmeza. Sin seguridad, no hay paz. La impunidad sólo profundiza la violencia y lleva al fortalecimiento de los criminales. Mientras Petro habla de paz, el ELN y los demás grupos criminales se están fortaleciendo. Es por eso que, desde el primer momento, nos hemos opuesto a este falso proceso de paz con el ELN”, manifestó.

“Es el momento de rodear a nuestra Fuerza Pública, a nuestros soldados y policías. Mientras este gobierno los debilita, los ciudadanos debemos respaldarlos. Sin seguridad no hay nada, no hay paz y no hay inversión. La seguridad volverá y los colombianos volverán a sentirse protegidos, y nuestra Fuerza Pública tendrá una vez más el respaldo necesario para enfrentar a los criminales y recuperar el monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional”, indicó.