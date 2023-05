“Es mi decisión y me hace libre”: ministra Irene Vélez respondió a críticas por usar tenis en encuentro con reyes de España

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respondió a las críticas que le hicieron desde distintos sectores por usar tenis en los honores que rindió la comitiva de Colombia a los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz.

“Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”, aseguró la ministra.

Vélez fue una de las que se robó las miradas en el protocolo con la realeza española en el Palacio Real de Madrid, pero no precisamente por hechos de resaltar, sino por usar estos elementos en una cita tan importante y de primer nivel para ambos países.

La ministra se ha caracterizado por usar tenis en importantes encuentros. En agosto del 2022, cuando apenas arrancaba el gobierno del presidente Gustavo Petro, Vélez sorprendió porque en una reunión que sostuvo con la exministra de Industria, Comercio y Turismo española, María Reyes Maroto, usó tenis. En ese momento también fue objeto de críticas por distintos sectores.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Vélez respondió por ese hecho y explicó por qué prefiere usar tenis en reuniones de alto nivel. “Tenis. Siempre voy de tenis a trabajar”, aseguró.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, lució vestido y zapatos. - Foto: Twitter: @IreneVelezT

Explicó que le “sorprendió” que la criticaran por ese hecho y hasta reclamó que en Europa es “normal” para los gobernantes usar estas prendas, a pesar de que el reciente hecho quedó en evidencia que no es así y que hay espacios en los que no son bien vistos por su informalidad.

“En Europa los tenis son el común denominador de los gobernantes y diplomáticos. Después me pareció divertido ser ‘la ministra de los tenis’”, aseguró la congresista. Agregó que tiene cuatro pares de tenis en Bogotá y dos más en Cali.

Luego de la polémica que generó esa falta al protocolo con la realeza española, desde algunos sectores han cuestionado que no se trata de un tema menor y que la ministra es una representante de todos los colombianos en ese país.

Presidente Gustavo Petro y Su Majestad Don Felipe VI, Rey de España - Foto: Presidencia

Sin embargo, otros han reclamado que más allá de los tenis le critican a la ministra su gestión. “Estupenda prosa para decir que le gusta ponerse tenis y que se siente poseída por una irreverencia inaudita por hacerlo. Pero lo que de verdad nos interesa a los colombianos es que no nos condene a importar gas y gasolina de Venezuela. Solo eso”, aseguró el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez, del Centro Democrático.

El senador Esteban Quintero, también del uribismo, pidió no desviar la atención. “No es importante si la primera dama baila, si la ministra no se quita sus tenis; siempre habrán códigos que respetar, pero el verdadero problema en Colombia es la reforma a la salud, la laboral, el desafío a las instituciones. Defendamos a Colombia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

La ministra de Minas, Irene Vélez, recibió críticas por la visita diplomática que atendió en tenis. - Foto: Twitter: @IreneVelezT

“La ministra de Minas que se vista como quiera, con tenis o tacones, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que está acabando con el sestor mineroenergético, con empresas y empleos, la transición energética en riesgo, por su falta de experiencia, ¡improvisación y arrogancia!”, reclamó el congresista Juan Espinal, de la misma bancada.

La comitiva de Colombia en España sigue en reuniones de primer nivel. En algunas citas la ministra Vélez cambió los tenis, como ella misma compartió y se puso zapatos y vestido.

Otra de las polémicas que se generó sobre el protocolo por parte del alto gobierno fue el baile de la primera dama Verónica Alcocer. Sin embargo, distintos sectores reclaman que esos temas no es lo trascendental de la visita, sino lo que se discuta allí y los problemas del país. Aun así, no deja de ser llamar la atención y sorprender sabiendo los estrictos protocolos que deben respetarse.