Gustavo Petro se rebela ante el protocolo de los Reyes de España: la historia del frac que no se pondrá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en las últimas horas a España, en una visita de Estado que comprende distintos eventos oficiales.

Una de las actividades de su agenda tendrá lugar la noche de este miércoles, en donde el mandatario colombiano está invitado al Palacio Real de Madrid a una cena de Estado ofrecida en su honor por el rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz.

El presidente Gustavo Petro asegura que no le gusta usar corbata. - Foto: Semana

El código de vestuario para la ocasión (dress code) exige el uso de frac, un antiguo traje masculino de etiqueta, compuesto de un saco con solapas de raso y tres botones que no se abrochan. Este llega hasta la cintura por delante y se prolonga en dos faldones por detrás. Una prenda que se combina con un pantalón recto con galón de raso en las costuras exteriores; suele ser negro y llevarse con una camisa blanca, chaleco cruzado y pajarita.

Sin embargo, Petro fue honesto: explicó que nunca se ha puesto un frac y que ni siquiera se siente cómodo usando corbata.

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, explicó el presidente en entrevista con W Radio. Para el mandatario, el frac “tiene un símbolo tiene que ver con élites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”. Por eso, se saltará el protocolo y asistirá a la gala con un ‘pinta’ formal, pero no con el tradicional frac.

En dicha cena, el mandatario colombiano se reunirá además con su homólogo, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España.

La de Petro, sin embargo, no es la primera vez en que un colombiano decide no usar el frac en un evento de gala, pues el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, cuando recibió el galardón se negó a esta vestimenta y, por el contrario, optó por el liqui liqui, un traje tradicional de la zona de los llanos que comparten Colombia y Venezuela.

Una de las pocas veces en que se le ha visto a Gustavo Petro con corbata: durante la posesión presidencial. - Foto: Felipe castaño

En otra ocasión, año 2005, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez visitó en Madrid al Rey Juan Carlos de Borbón. Y lució un frac diseñado por Ricardo Pava. Según se supo luego, la prenda no fue confeccionada con tiempo suficiente, por lo que el traje resultó diez centímetros más pequeño. Como lo dijo el mismo Pava: “En materia de costura, diez centímetros son diez kilómetros”.

Hablan los expertos

“El presidente quiere enviar un mensaje de informalidad, pero en un puesto de altísimo liderazgo, pues es el comandante en jefe de una nación, no es lo más indicado. Dudo que esté asesorado en su imagen, ni creo que le interese, porque cree que la moda no es importante, pero se equivoca. Solo se pone su cachucha, su chaqueta bomper y sus mocasines, y se lanza al ruedo”, señala Pilar Castaño en SEMANA.

Y su análisis va más allá: “Creo es que no es necesario recordarles a todos, todos los días, que fuiste guerrillero. Si Petro se vistiera con corbata, no afectaría su imagen porque su discurso es muy fuerte y claro. Seguir las reglas de indumentaria, sobre todo en eventos internacionales, mandaría un mensaje de credibilidad; como sí lo han entendido líderes de izquierda como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, o en su momento Felipe González”.

Y agrega que “es notorio que el presidente, con su forma de vestir, quiere traer a colación su historia, su rebeldía, su antiestablecimiento”.

Para la experta en moda Beatriz Arango, el presidente sigue mostrando el mismo estilo que ya se le había visto en tiempos de campaña. “Y cuando aparece en trajes formales no se ve cómodo. Afloja la corbata, no lleva bien puesto el cuello de la camisa. O en otras ocasiones es como si la prenda no fuera de su talla, como cuando se le cae el blazer a la altura de los hombros, con lo que inmediatamente pierde estructura la prenda. Lo ideal es que mande a hacer prendas a su medida”.

Arango asegura que no le ha gustado de las recientes apariciones del presidente colombiano “el uso de la gorra. Incluso en recintos cerrados, porque es un accesorio muy informal, muy de calle”.