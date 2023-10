Esta es la denuncia de María Fernanda Cabal contra Daniel Quintero: lo señala por calumnia y hostigamiento

“Lo anterior Señor fiscal, comporta una imputación que en primer lugar es falsa, pues se usa mi imagen en un discurso donde se me tilda de “bandido” con estas afirmaciones se me endilgan la condición de delincuente, que engaña y estafa, conforme el significado que da la RAE2 a este término, lo que no se comparece con la realidad, ya que nunca he sido condenada por algún acto o conducta delictiva, o por engañar o estafar a otra persona, no obstante de manera irresponsable se hace una manifestación pública y replicada de una red social en un video que al momento de presentar esta denuncia cuenta con 241,8 mil de reproducciones aproximadamente”, escribió la senadora Cabal en la denuncia contra Quintero.