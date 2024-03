Esta es la estrategia maquiavélica del Gobierno Petro para desconocer la multitudinaria marcha de inconformes. Crecen críticas contra el presidente

Ante la contundencia de las marchas, Petro reaccionó. Descalificó las movilizaciones y trató de minimizarlas, pese a su contundencia, y dijo que eran de un sector que no quiere el cambio. “Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país y está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos”, aseguró el mandatario.