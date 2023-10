Esta es la foto de una millonaria consignación que puso en su estado de WhatsApp el candidato a la Gobernación de Sucre, Mario Fernández Alcocer. Esta es la historia

SEMANA investigó y la persona que hizo la consignación, según el número de cédula que se entregó en el banco, sería un joven que se presenta en las redes sociales como auxiliar de facturación del Hospital San Agustín. No hay duda de que es un perfil de un joven que no tendría la capacidad económica para hacer una consignación de ese millonario valor.

“¿Por qué mi compadre anda bravo conmigo? Porque está aspirando a la gobernación y yo no lo estoy apoyando (...) anda bravo conmigo y yo lo invito a que hablemos de otras cosas. Hablemos cuando lo acompañé a San Onofre a una reunión con los paracos, hablemos de los negocios que hicimos de primera infancia, hablemos de los negocios con los contratos de los pescaditos. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero no estés tirándome, porque en esos avales que tú dices que vendí te tocó ahí tu partecita”, dijo Garay al portal Cambio, donde hizo las revelaciones.

En cada evento político hace referencia a su supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro, aunque recientemente prendió las alarmas porque, al estilo del régimen venezolano, habló de unas fincas muy bonitas que vio en la carretera que pueden ser entregadas a los campesinos. “Yo voté por Petro, me dicen que hay mucho campesino y poca tierra. Que no hay dónde sembrar y por eso está la reforma agraria y hay distribución de la tierra que vamos a aplicar. Cuidado porque he visto fincas bonitas ahí en la carretera. El Gobierno porque el que voté no expropia, pero compra tierras”, dijo.