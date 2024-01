“Estamos en el gobierno de la venganza”: María Fernanda Cabal, indignada porque Gustavo Petro retiró las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Díaz Cabrales

Lo hizo a través de un decreto presidencial argumentando, entre otras, la condena a 35 años de cárcel proferida en casación por la Corte Suprema de Justicia y desató la furia de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien no entiende cómo alguien que hizo parte del M-19, la guerrilla que incursionó en el palacio y desapareció y asesinó a varias personas que estaban en el recinto judicial, hoy es jefe de Estado. Y, al contrario, quienes combatieron a ese grupo armado les retiraron las condecoraciones.

Y leyó el Artículo 220 de la Constitución Política de Colombia: “Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y modos que determine la ley”.

Cabal afirmó que, en ese orden de ideas, “no está establecido, no puede ser que los victimarios que entraron al Palacio de Justicia a sangre y fuego asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados sea sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer”, expresó textualmente.