Este es el cuestionario que entregó el canciller Álvaro Leyva en debate de control político; no respondió por la licitación de pasaportes

Como es habitual en estas citaciones, los congresistas que hacen la solicitud presentan un cuestionario que debe ser resuelto antes del debate. SEMANA conoció el cuestionario que entregó la Cancillería a la oficina del senador Mauricio Giraldo del Partido Conservador, uno de los citantes. Sin embargo, llama la atención que el canciller no contestó nada sobre el tema de la licitación de pasaportes, a pesar de que es uno de los temas más sensibles e importantes del debate y que el senador conservador se lo preguntó.

Aunque en el cuestionario original el senador Giraldo le cuestionó a Leyva por el proceso licitatorio por 599 mil millones de pesos. “¿Ante dicha situación cuál es la responsabilidad de la Cancillería y en particular del canciller Álvaro Leyva?”, preguntó Giraldo, sin embargo, el canciller no le contestó este tema.

Sin embargo, lo que más llama la atención en medio del debate es que toda la discusión y las explicaciones del canciller se han enfocado en el tema de pasaportes. Los senadores han criticado que no se ha referido al proceso licitatorio como tal.

Por su parte, se generó una polémica porque el canciller dijo que no lo habían citado y que supuestamente no lo dejaron exponer sus tesis con tiempo suficiente. El presidente de la Comisión Segunda del Senado, Lidio García, le reclamó en varias ocasiones por ese reclamo.

“No me han citado. Tengo problemas de calendario”, dijo el canciller. Por su parte, García le contestó: “Puedo mostrar cuántas veces lo hemos citado. “Con relación a las citaciones, usted es el que no ha querido venir a la comisión”, le dijo García al canciller. “Diga las cosas como son, usted no puede venir a echarnos el agua sucia a nosotros”, afirmó el senador.