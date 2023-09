¿Estocada a la fiesta brava? Este proyecto que avanza en el Congreso podría acabar con las corridas de toros en Colombia

Sin embargo, los taurinos se sienten engañados porque la senadora Hernández nunca los ha buscado para dialogar sobre el tema. “La senadora Hernández ha mentido porque no ha hecho el trabajo en las regiones para hablar directamente con quienes viven de los toros. Mienten y lo hacen diciendo que ellos han hecho el trabajo. No han ido a una ganadería, no han hablado con quienes dependen de la fiesta brava, así que quieren prohibir y listo”, dijo el torero Gitanillo de América.

El torero y ganadero César Rincón explica que la prohibición no se debe hacer porque la Corte Constitucional dijo que la tauromaquia es una actividad artística y cultural. “Quienes quieren prohibir los toros hablan de la protección del animal para que no maten al toro, pero si se trata de un embrión apoyan el aborto. Eso es increíble. Cada uno tiene opiniones y se respetan, pero hay congresistas que dicen no a la muerte del toro de lidia, pero sí a la muerte de bebés. En la vida debe haber equilibrio y coherencia, los animalistas no la están teniendo”.