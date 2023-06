“Estoy en mi apartamento, con buena salud”: Armando Benedetti desmiente supuesta hospitalización por crisis nerviosa

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, desmiente el rumor sobre una hospitalización por crisis nerviosa y abuso de sustancias, como alcohol y drogas. El exfuncionario le habló a los “espontáneos y creativos” asegurando que se encuentra bien de salud.

Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 7, 2023

“Para los espontáneos y creativos: estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos”, publicó Benedetti en redes sociales.

En los últimos días, el exembajador recibió duras críticas de Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores, por su consumo de cocaína.

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y el canciller Álvaro Leyva. - Foto: Foto 1: Semana/ Foto 2: Cancillería

“Él mismo dice yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirmó Leyva en medio del escándalo que generaron los audios del exembajador, revelados por SEMANA.

En las declaraciones de Benedetti a SEMANA, el exembajador relacionó el consumo de esas sustancias con la razón de que supuestamente por eso no llegó a ocupar el cargo de canciller, a pesar de que Laura Sarabia, exjefe de gabinete, se lo había ofrecido.

“Después de todo, ella me dice: ‘no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina’. Y yo le dije: ‘ah, qué bien…’”, respondió Benedetti sobre esa posibilidad.

Cuando Vicky Dávila, directora de SEMANA, le preguntó por el tema de las sustancias, Benedetti contestó: “(…) Sarabia, diciendo que había un problema de cocaína”.

Vicky Dávila y Armando Benedetti - Foto: SEMANA

Incluso, mencionó al presidente Petro. “¿O sea, que usted consumía cocaína?”, preguntó la periodista, a lo que él contestó: “sí, y yo le dije: ah, no, tu jefe (Petro) no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el ‘man’ ahí”, dijo Benedetti.

Sobre la posibilidad de que el presidente tenga un problema similar, aseguró: “no, yo no tengo un problema con él. Yo le dije: ‘Si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro?’”. Benedetti aclaró que cuando se refiere al “otro” es el presidente Petro.

Funcionarios del Gobierno Petro acusaron a Armando Benedetti con Nicolás Maduro

Sobre Armando Benedetti pesan hoy muchas amenazas. El antiguo mosquetero del presidente Gustavo Petro aseguraba en sus audios, con Laura Sarabia, que estaba dispuesto a contarlo todo, así se fueran presos, lo que dejó “con los pelos de punta” a muchos. Tras esa advertencia, que quienes la conocen dan por cierta, funcionarios del Gobierno Petro acusaron al exembajador en Venezuela con Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, Armando Benedetti y Estados Unidos, un triángulo complejo que deriva del escándalo de los audios que sacuden al Gobierno colombiano. - Foto: AFP/SEMANA/Getty

Al líder venezolano le aseguraron que Benedetti, desesperado por salvarse, había ido a contar lo que sabía de él a Estados Unidos. Así se lo confirmaron a SEMANA fuentes cercanas al Gobierno. La situación pone en grave peligro al exembajador, frente a una dictadura que se ha caracterizado por perseguir a quienes considera sus enemigos y se anticipa que Benedetti, no pueda ni siquiera volver al país a recoger sus cosas.

Las airadas amenazas del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no se pueden tomar a la ligera. Pues, según los audios revelados por SEMANA, tendrían información clave de una posible financiación irregular de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro, por un monto de 15.000 millones de pesos, que de forma irónica dijo que no habían sido donados por emprendedores. Esto pondría la campaña en la mira de los Estados Unidos.

Además, Benedetti, como embajador en Venezuela, era conocedor de las operaciones con el Gobierno de dicho país, cuyos más altos funcionarios son considerados narcotraficantes por Estados Unidos, que los reseña como parte del Cartel de los Soles. Por eso, su relación con este Gobierno prende las alarmas.

“Tengo excelentes relaciones con el Departamento de Estado, excelentes son excelentes, pero de eso no te puedo contar, pero no es que me vaya así de espía, ni nada de eso, sino… bueno, después te cuento… y con la DEA también”, le dice Benedetti a Sarabia.

La confidencialidad con que le manifiesta esa relación, con la entidad encargada de las relaciones exteriores como el Departamento de Estado y, más aún, la DEA, que es la encargada de la lucha contra el tráfico de drogas, puede resultar en un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las negociaciones de la ‘paz total’ que adelanta con grupos dedicados al tráfico de drogas.