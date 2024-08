“Estoy triste, me dan ganas de llorar y sigo solo”: alcalde de Istmina dice que aún no recibe apoyo del Gobierno tras paro armado del ELN

SEMANA: ¿Cómo avanza la situación en Istmina?

JAISON MOSQUERA: La verdad estamos muy tristes, muy angustiados, esta es la fecha en que no he recibido respaldo del Gobierno nacional. El ELN dio una tregua desde este 16 de agosto hasta el 21 para que los organismos de socorro hicieran acompañamiento y llegaran al territorio para llevar medicamentos y alimentos. Nos estamos preparando para eso con los pocos recursos que tengo, ya estoy coordinando a ver cómo envió las brigadas de los equipos médicos y alimentos para las comunidades. La señora gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, también me manifestó que nos va a ayudar desde la capital del departamento; ella me llamó, quiere aunar esfuerzos, lo que yo pueda contener y lo que ella tiene desde el departamento para atender a la población. Pero, desafortunadamente, no nos ha llegado ningún tipo de ayuda del Gobierno nacional para mitigar esta tragedia que estamos viviendo.

SEMANA: ¿Qué le había pedido al Gobierno nacional?

J.M.: Quiero la presencia activa del Gobierno nacional, que llegue acá, que nos envíe alimentos para mitigar este desastre, lo necesario para los pobladores. Le he pedido a la Dian que nos done esa ropa que ellos incautan y tampoco hemos recibido respuesta. En realidad, sí continúo solo, ese es mi desespero, esta es una situación muy profunda, muy dura, yo no sé qué hacer en estos casos. Ya se me salió de las manos, no puedo atender esta situación con los recursos que percibo de las transferencias, no alcanzo, no tengo recursos para atender a las víctimas generadas por los diferentes paros que van hasta la fecha en Istmina. Como no hemos recibido respuesta de nada, nos toca a nosotros atender cada paro y van seis en ocho meses.

El alcalde de Istmina, Chocó, Jaison Mosquera, y los pueblos desolados del Chocó. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: FRANCISCO ARGÜELLO.

SEMANA: ¿El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya lo llamó?

J.M.: La Gobernadora del Chocó me informó que el Ministro viene el próximo martes 20 de agosto.

SEMANA: ¿Cuántas personas han muerto en este último paro armado del ELN?

J.M.: Han fallecido tres personas, entre ellas, una indígena de un año y cuatro meses, que murió porque no pudo salir a tiempo, ya que no había movilidad en ese territorio. En el Litoral de San Juan otra mujer gestante falleció, y su criatura también. Son cosas complejas las que suceden en el territorio. Eso lo angustia a uno, no tener la posibilidad de poder avanzar, dan ganas de llorar, de no saber qué hacer.

Así permanecen algunas zonas rurales de Istmina. | Foto: FRANCISCO ARGÜELLO/ARCHIVO.

SEMANA: Lo escucho triste, angustiado

J.M.: Estoy triste, angustiado, siento que este tipo de cosas no debe pasar, siento que el Gobierno tiene que llegar con obras sociales, darnos la mano. Esto que estamos viviendo no es fácil. Que haya un corredor humanitario por cuatro días no soluciona el problema. En cuatro días vamos a estar nuevamente secuestrados, confinados, con paro indefinido, sin saber hasta cuánto. El Gobierno debe hablar con el ELN, con las Autodefensas, construir un diálogo de paz honesto, pero desde acá, desde los territorios, acá donde vivimos las consecuencias, acá donde hemos sufrido la consecuencia de la guerra y la violencia. No queremos continuar viviendo así, queremos ser libres.

Mire, los alimentos que nosotros vamos a ingresar en este momento a las comunidades se acaban en tres, cuatro días, y vuelve la angustia. Aprovecho esta entrevista con SEMANA para invitar a las multinacionales, a las grandes compañías, a que nos den productos no perecederos, que nos ayuden a mitigar el hambre de esta región.

Por orden del ELN, el Chocó seguirá en paro armado después del próximo martes 20 de julio. | Foto: afp

SEMANA: ¿Qué está pidiendo el ELN?