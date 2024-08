“Me siento solo, hay gente durmiendo en la calle, que el Gobierno nos mire”: alcalde de Istmina, Chocó, sobre paro armado del ELN

El alcalde de Istmina, Chocó, Jaison Mosquera, ya empezó a vivir el calvario del paro armado que decretó de forma indefinida el Frente Occidental del ELN en esa región del país.

En diálogo con SEMANA, el mandatario local hizo un crudo panorama de la situación que vive su municipio y la zona rural porque, aunque ese grupo armado inició con el paro este lunes 12 de agosto, lo anunció desde hace varios días y la gente se volcó anticipadamente a la cabecera municipal.

“Prohibieron que ninguna embarcación se movilice por el río San Juan y algunas carreteras. Eso genera un trauma muy difícil; las familias están confinadas, otras desplazadas, no tienen alimentos. No hemos podido llevar ayudas humanitarias que ya conseguimos en la administración municipal. A raíz del paro no hay cómo llegar al territorio”, narró.

Citaciones del ELN a comerciantes en varios departamentos del país. | Foto: AFP/Suministrado a Semana.

Dijo que hay algunas familias que lograron llegar a la cabecera municipal de Istmina, “las hemos atendido, pero no están en condiciones dignas porque nosotros no contamos con albergue. Aprovechamos para hacerle el llamado al Gobierno nacional”.

Y es que el alcalde Mosquera se posesionó en su cargo hace ocho meses y ya ha enfrentado seis desplazamientos, casi un desplazamiento por 35 días.

“Los niños no están estudiando, los docentes no pueden llegar al territorio, hay adultos mayores pasando dificultades. Nosotros acudimos al Gobierno nacional para que nos mire, nos ayude, a que construya los diálogos de paz con el ELN, con las Autodefensas, para que esta guerra sin sentido termine en Chocó”.

Así permanecen algunas zonas rurales de Istmina. | Foto: FRANCISCO ARGÜELLO/ARCHIVO.

Confirmó que su alcaldía, que es pequeña, no tiene cómo atender a toda la población desplazada.

“Somos de los más pobres del país, prácticamente uno se gasta el presupuesto atendiendo este tipo de dificultades mes a mes. Del gobierno no me han mandado ningún tipo de ayuda humanitaria para poder llevarles alimentos y ropas a algunas zonas. No me han ayudado. Prácticamente estoy solo. Yo le hago un llamado al Gobierno nacional a que nos mire, nos visite para que llegue la oferta institucional al territorio, a que traigan los programas del gobierno que beneficien, hay mucho desempleo, estamos solos”, dijo.

Ejército de Liberación Nacional, ELN. | Foto: Ramón Campos Iriarte

Mosquera es prudente a la hora de hablar sobre los grupos armados, pero dice que no puede negar que entre los unos y los otros se están disputando el territorio y existe la confrontación, el fuego cruzado y la sociedad civil queda en medio del conflicto.

“La gente tiene miedo, está atemorizada, por eso, se desplazan. No podemos enviar nuestros equipos médicos, odontólogos, psicólogos, no hay ingreso de alimentos y hay gente confinada que no puede salir a pescar y a realizar sus actividades. Esto es preocupante, la situación no está fácil, solicitamos acompañamiento del Gobierno nacional, que vengan, que los diálogos de paz se construyan desde los territorios, las regiones, y no las ciudades capitales”, precisó.

“No hemos recibido acompañamiento, hicimos un consejo de seguridad con la señora gobernadora del Chocó, el Ejército y la Policía. En el día de hoy tenemos solo 10 uniformados de la Policía en la cabecera municipal y allí vive casi el 70 % de la población”, añadió.