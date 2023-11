José Félix Lafaurie, negociador con el ELN, lanza un ultimátum y pide la libertad de todos los secuestrados: “Los tiempos se acaban”

“Colombia recibió con alegría la liberación de Luis Manuel “Mane” Díaz, padre de nuestro deportista insignia, “Lucho” Díaz; una alegría que comparto personalmente y que compartimos en la delegación gubernamental para las negociaciones con el ELN, pero que no puede alejarnos de lo que representan la ignominia del secuestro, la cínica pretensión de justificarlo como necesaria financiación, la actitud “escurridiza” para debatir el tema y atender el clamor angustioso de liberación de todos los “retenidos”, por quienes solo sus familias ejercen presión y lloran su ausencia”, señaló Lafaurie.

El presidente de Fedegan sostuvo que los secuestrados no pueden ser vistos bajo ninguna categoría.

“Pensando en ellos, en “los demás”, reitero lo que siempre he sostenido: que no puede haber estratificación de víctimas por su condición social, económica o por el perpetrador; convicción que orientó nuestro esfuerzo por visibilizar a las víctimas ganaderas de la violencia a través del programa “Acabar con el Olvido”, de la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGAN, porque los ganaderos no son menos víctimas, decía entonces e insisto ahora: porque ninguna víctima lo es menos o más que las demás”.