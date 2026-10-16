Eva Ferrer no se retracta de acusaciones contra Verónica Alcocer y anuncia pruebas: así fue su declaración ante la Procuraduría

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, declaró ante la Procuraduría General de la Nación este jueves, 15 de octubre, por sus revelaciones sobre presunta corrupción en el círculo cercano de la ex primera dama Verónica Alcocer.

Fue una sesión confidencial que duró más de cuatro horas. Para Ferrer, se extendió hasta cerca de la 1:00 a. m., hora europea; para el equipo jurídico, hasta cerca de las 8:00 p. m., hora estadounidense.

SEMANA conoció que la catalana no se retractó de las acusaciones que hizo contra Alcocer en entrevista con Vicky Dávila. Incluso, al reiterar varios de los señalamientos, aseguró que entregará documentos y elementos que sustentarían lo dicho.

La declaración ante la Procuraduría General de la Nación, que se interrumpió por la hora en el extranjero, se reanudará la próxima semana.

Luego de la conversación entre el equipo jurídico de Ferrer y la fiscal del caso, se agendó una nueva cita de la catalana: hablará ante la Fiscalía General de la Nación sobre los audios revelados por SEMANA, donde aseguró que el entorno de Alcocer es una “mafia”.

Verónica Alcocer responde cinco días después a las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA

En conversación con la Fiscalía, el equipo de Ferrer llegó a un acuerdo para desplegar una metodología de investigación, con el fin de validar lo dicho por la exconsejera presidencial.

Igualmente, este medio conoció que cada prueba que se enviará a las autoridades colombianas también será remitida a oficiales internacionales, con el fin de garantizar que todos los documentos y materiales sean tenidos en cuenta.

Ferrer, en conversación con SEMANA, aseguró que Alcocer es la “jefe de la banda”, presuntamente conformada por catalanes, italianos, su primo Mario Fernández Alcocer, el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata, una amiga personal que se convirtió en su sombra durante el gobierno Petro.