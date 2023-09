Exclusivo | Secretaría de Salud, a responder por millonario detrimento por fallas en ambulancias en Bogotá, como lo denunció SEMANA

Según lo denunciaron las tripulaciones médicas en diálogo con esta revista, las ambulancias tienen múltiples inconvenientes. Las baterías de estos furgones no soportan el voltaje de todos los aditamentos que tiene que llevar una ambulancia y por eso se descargan muy rápido. Eso obliga a que, en muchas ocasiones, los vehículos tengan que estar prendidos todo el día porque si se apagan, no vuelven a encender. Lo anterior conlleva a que prácticamente cada mes y medio, las ambulancias tengan que ser llevadas a mantenimiento.

Contraloría confirmó la denuncia

Los resultados de la auditoría de la Contraloría de Bogotá, confirman las fallas en estas ambulancias. En primer medida, el órgano de control estableció que estos vehículos, efectivamente, no cumplen con la norma técnica.

“Verificada mediante inspección visual sobre una muestra de 24 ambulancias, se evidenció que las medidas de las ventanas de todas las ambulancias NHR de la muestra, no cumplen con la medida de “0.40 m de altura por 0.40 m de longitud”, y adicionalmente, no es posible abrirlas sino en un rango del 50%, toda vez que se encuentran obstruidas por la silla del médico o del auxiliar, la cual no permite que se pueda abrir la ventana completamente”, señaló la Contraloría.