Exclusivo | Alcaldías locales en Bogotá en problemas por obras inconclusas y con irregularidades: hay posible detrimento de $3.380 millones

Sumapaz

De acuerdo con los resultados de la auditoría a los que tuvo acceso esta revista, la Contraloría determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por valor de $1.489 millones por la no terminación y puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz en los centros poblados de Betania y San Juan.

La Contraloría estableció que las actividades de obra anteriormente descritas, no se encuentran amparadas bajo un contrato de obra; de igual forma, estas construcciones no se encuentran en funcionamiento ni están totalmente terminadas, están inconclusas, no siendo funcionales, ni cumpliendo con el objetivo para lo que fueron construidas.