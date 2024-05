Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque, lo acusó de “destruir” el proceso de paz “estúpidamente”

“Me criticaron porque yo dije que cómo como jefe de Estado digo que voy a decir a Naciones Unidas que no se cumplió el acuerdo de paz, pues yo tengo que decir la verdad, porque ahora tenemos que evaluar eso. De tres gobiernos que tenían que comprometerse, dejando a Santos un poco tranquilo, el que siguió, que era Duque este y el que sigue, que ojalá sea de los que cumplen, de esos tres gobiernos, esos tres gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con este acuerdo de paz y ya perdimos uno” , dijo Petro.

Además indicó: “El gobierno de Duque se dedicó a destruir esto, voy a decirlo con esta palabra, estúpidamente, porque esto era una declaración unilateral de Estado, es decir, por sectarismo ideológico, no se dio cuenta de lo que implicaba esto, dejemos ahí a Duque tranquilo, perdido ya cuatro años, sabiendo que el gobierno Santos en el Fast Track no presentó las modificaciones de ley que había que hacer para cumplir el primer punto, el segundo y el tercero ”.

“El FastTrack se fue por las ramas, muy interesante desde el punto de vista del ingenio de la élite política colombiana, por las ramas, no cogió el corazón y ahora a nosotros nos toca seguir a otro gobierno, pero nosotros tenemos que hacer aquí lo casi, lo determinante”, anotó el presidente Petro.

Según el jefe de Estado, en la nueva Asamblea General de la ONU, dirá que el Estado colombiano no cumplirá con los acuerdos de paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Farc.

“¿Cuáles son las consecuencias de la decisión de Colombia? Yo quiero que se abra la discusión, porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir, esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, sostuvo Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro advirtió que ante la ONU dirá que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz con las Farc, “lo que viene es derramamiento de sangre”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/psMZmCPTjx

También agregó en su declaración en la Casa de Nariño: “¿Cuál es el problema? La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no sólo ante unos señores armados –bastante gorditos estaban en ese momento–. No, ese no es el problema, el problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó”.