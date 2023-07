Exclusivo | Por cuestionables mantenimientos a cámaras y helicóptero de la Policía, Secretaría de Seguridad, a responder por posible detrimento patrimonial de $9.800 millones

“Se evidenció la realización de visitas de mantenimientos correctivos, pese a que no mediaron los diagnósticos remotos previos ni orden de la interventoría para ello, las cuales resultaron inoficiosas, puesto que resultado de estas, no se produjo ninguna solución al tener que ser escaladas a los proveedores de servicios ya sea de conectividad o de energía, empresas con las cuales la Secretaría de Seguridad ya contaba con contratos remunerados de prestación de servicio, incluida la atención de fallas”, se lee en la auditoría.

Y se enfatiza: “Dado que la interventoría no ordenó dichas visitas ni aplicó penalidad por incumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio por confiabilidad, no se debió autorizar su pago, teniendo en cuenta que cada una de estas le costó al Distrito $2.000.188, por lo cual no tiene fundamento haber reconocido pagos con cargo al contrato 1242 de 2021 por mantenimiento correctivos no realizados o que no eran de su competencia”.