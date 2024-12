Exclusivo | SEMANA revela nuevos audios de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla: “Que me diga cuánto se le ha dado a qué comisión (del Congreso) y qué se debe”

“El ministro me dijo: ‘Ve y habla con él (Juan José Oyuela, directivo del Invías), y dile que por favor me diga cuánto se le ha dado a qué comisión y qué se debe’. Yo voy a Invías y le doy ese mensaje a Juan José [Oyuela]”, contó la mujer en los audios obtenidos en exclusiva por SEMANA.

“Yo hablé esto, esto y esto, pero ministro, la directora no ha querido ayudar. No solo la directora no quiere ayudar, o sea, no hay la plata”, le dijo Oyuela a Bonilla, según Benavides, quien estuvo presente en una reunión que se realizó el 3 de octubre de 2023, de acuerdo con las grabaciones.