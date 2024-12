“Andrea me dice que la directora de Invías no quiere. Y Andrea me dice: ‘Tienes que gestionar con Juan José (Oyuela). ¿Qué salió y qué no salió? Juan José es de confianza del ministro Bonilla, Juan José es de toda su confianza. Él y el ministro Bonilla tienen una relación. Tú hablas con Juan José cuando el ministro te lo ordena y siempre se acuerda con el ministro’. Y así lo hice”, indicó.