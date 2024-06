Exdirector del Dapre pasó fuerte factura a Petro y sus polémicas reformas, dice que generó relación “traumática” con el Congreso

4. Reforma a la educación: Fecode le da la orden al Gobierno de tumbarla, no les gustó que en el trámite en el congreso haya sido mejorada por consenso entre bancadas y gobierno.

Balance legislativo de estos dos años. Relación traumática del gobierno con el congreso porque no se trabaja en la búsqueda de consensos, sino de imposición de modelos”, posteó Muñoz.

Los escenarios de la reforma pensional en la Corte Constitucional: devolverla, hundirla, medidas cautelares y aprobarla son las opciones

Frente al primer escenario sobre la mesa, es que la Corte acepte la reforma, Guerrero explicó: “Tendría que examinar el trámite que se dio en la Cámara para verificar exactamente cómo ocurrió la sesión, pues lo que se conoce por medios de comunicación es que se presentó una proposición suscrita por un conjunto de representantes y que se procedió a votar. La Corte tendría que examinar eso y decir que se habría aprobado esa proposición, pero que no obstante hubo oportunidad para el debate y para votar. Yo lo veo difícil por la manera como ocurrió”.

Y es que la reforma pensional fue aprobada sin discusión y, de hecho, tenía plazo para debatirse hasta el próximo 20 de junio. El tema es que si no logran aprobarla en esa fecha, se hundiría el proyecto, pero como fue aprobada solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para implementarla.

Sobre el segundo escenario, que la Corte declare inexequible la polémica reforma pensional, el exmagistrado Luis Guillermo Guerrero indicó: “Como en este caso no se dio esa división, es complejo pensar que en relación con todo un articulado no había ninguna observación, ninguna sugerencia, ninguna discrepancia en la Cámara y que no aprobaron simplemente lo del Senado. Entonces eso es lo que nos conduce en escenario de posible inconstitucionalidad”.