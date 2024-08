Exembajador en la OEA rajó al Gobierno Petro por no exigir que se revelaran las actas electorales en Venezuela: “Estoy perplejo”

También dijo: “Pero además, con toda la independencia y autonomía para que se pueda esclarecer la situación, porque hay una gran duda sobre el sistema, sobre la manera como fue utilizado, sobre la declaración misma del Consejo Nacional Electoral; y esto resulta fundamental para consolidar algo vital en materia política y es: la legitimidad, y es que sin transparencia no se logra y no se alcanza la legitimidad”.

“Pero no es válido pretender que porque un país está o no está, no se deba tratar este tema, obviamente lo ideal es que el país esté, pero basta con que haya una grave violación de la democracia para que actúen y se pongan en marcha los instrumentos internacionales y, más aún, en el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos para muchas naciones cuando quiera que se pretende actuar para prevenir, para controlar, se dice: ‘no, es que no puede haber injerencia, es que esto se trata de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de los países’, no”, dijo.