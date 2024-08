Exministra de Minas dice que si desabastecimiento de combustible de avión hubiera sido en Gobierno Duque “nos hubieran acabado”

“Presidente Petro: si no hay desabastecimiento, ¿por qué Ecopetrol anuncia la importación de 100,000 barriles de combustible? Si no hay desabastecimiento, ¿por qué cree que las aerolíneas están no solo cancelando vuelos sino que pararon la venta de tiquetes en algunas rutas? ¿usted, en serio, cree que las aerolíneas se benefician no volando y que quienes la distribuyen a los aeropuertos del país se benefician no haciéndolo? ¿no cree que usted, el Ministro de Minas y el Presidente de Ecopetrol, han debido anticiparse e importar combustible antes de entrar a reparar Reficar? En conclusión: no le mienta más al país, no culpe a otros de la imprevisión de su gobierno, y asuma la responsabilidad del incremento que se viene en tiquetes”, le dijo Lloreda.