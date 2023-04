‘Expropiación exprés’: estas son las preocupantes advertencias de los congresistas sobre la puerta que abre el PND de Gustavo Petro

Varios congresistas aseguran que no se eliminó del del Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permitía la compra de tierras. La próxima semana se discutirá la iniciativa en último debate.

En medio de la profunda polémica que se desató en el país por el artículo que incluyó el gobierno del Pacto Histórico en el Plan Nacional de Desarrollo, que habla de una expropiación exprés, el presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y, por el contrario, habló sobre ese ‘espinoso’ tema que genera alerta en varios sectores del país.

Petro, a través de varios trinos, indicó que su intención es corregir el artículo vigente en la ley que habilita la drástica herramienta de la expropiación de tierras, pero señaló que de no tener modificaciones, “el procedimiento legal vigente es la expropiación”.

“Mi amigo Espinosa si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir, observará que la ley habla de expropiar que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación”, trinó Petro.

Y en otro mensaje advirtió: “Si se lee la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldíos expedida hace un mes, encontrará que ordena al Gobierno aclarar cuáles son los baldíos de la nación, el artículo trata de una reglamentación para cumplir la orden constitucional dada al Gobierno y al Congreso”.

“Pero si lo que se intenta es que el Gobierno no pueda comprar tierra, entonces digan de frente que el acuerdo de paz se declara inválido y que el Estado no cumplirá con su firma”, explicó en varios trinos.

En todo caso en el Congreso de la República hay preocupación por ese asunto y algunos de los ponentes han dicho que no tuvieron conocimiento sobre qué pasó con ese artículo. En medio de toda esta polémica el representante a la Cámara del Partido Conservador, Wadith Manzur, pidió al Gobierno Petro no generar pánico en el país con la palabra “expropiación”

“Quiero hacer un llamado respetuoso a la calma por la situación política que está viviendo el país. Vi con sorpresa que el presidente dijo que el Congreso había eliminado un artículo del Plan de Desarrollo que le impedía comprar las tierras y cumplir con los compromisos de su gobierno y la política de paz, pero eso no es cierto”, dijo el congresista del Partido Conservador.

Agregó: “Quiero invitar al Pacto Histórico que le hagan la claridad a los colombianos que el artículo 55 del Plan de Desarrollo está intacto, no se ha tocado. Si el Gobierno considera que hay cosas que corregir, este Congreso está dispuesto a discutir parta que esa política de compra de tierras pueda salir adelante pero no generemos ese pánico, no generemos esa crisis”, indicó.

El congresista señaló que los debates del Plan Nacional de Desarrollo han sido serios y abiertos para que los colombianos conozcan en lo que se está trabajando, por lo que pidió al Gobierno dar claridad sobre el tema.

“Aquí llegamos a construir un plan de desarrollo que se ha dado con un debate extenso, donde ha participado la oposición y los partidos de gobierno, las Comisiones Económicas han permitido que los debate fluyan. Invito al Pacto Histórico y al director de Planeación Nacional a que le hagan la claridad al país, el artículo 55 para que el Gobierno pueda comprar las tierras, no se ha eliminado”, añadió.

La representante Katherine Miranda publicó un mensaje en sus redes sociales que generó polémica y puso a pensar a varios congresistas sobre lo que ocurrió con ese artículo. “Este fue el texto que me entregó a mi el Director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Es o no expropiación express? Juzguen ustedes”.

La representante Catherine Juvinao también terció en la polémica y anunció que votará en contra. “El Congreso de Colombia NO va a aprobar la expropiación de tierras exprés. Ya hay instrumentos legales para esos propósitos, con el debido proceso y garantías para las partes. Sobre la peligrosa proposición que quieren meter en el PND: conmigo no cuenten”.

Antes del 7 de mayo las plenarias de Senado y Cámara deberán votar el Plan Nacional de Desarrollo en último debate.