Exsecretario de la Cancillería carga contra Luis Gilberto Murillo: “El manejo es pésimo, se está dedicando a una campaña política”

SEMANA: ¿Qué opina usted sobre la intención de la Cancillería de volver a negociar con Thomas Greg & Sons?

José Antonio Salazar (J. S.): Cuando fui declarado insubsistente, el 26 de febrero pasado, todo estaba solucionado jurídicamente para que no se presentara un desabastecimiento de pasaportes. Desafortunadamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores han cometido un sinnúmero de torpezas y parece que no hubiese adelantado diligencia alguna para prevenir el problema, que es inminente. Considero que una contratación directa violaría las normas contractuales, porque el ministerio ha tenido el tiempo suficiente para hacer la planeación y adelantar el trámite licitatorio correspondiente. No hay ninguna causal presente que pueda invocarse para contratar directamente.

SEMANA: Es decir, Colombia puede quedarse sin pasaportes desde octubre de este año...

J. S.: Yo siempre he pensado que ese riesgo ha existido. Por eso se tomaron todas las precauciones para que no ocurriera esa eventualidad. Por esa misma razón, reitero que no es posible adelantar una contratación directa cuando en el Secop hay dos procesos licitatorios suspendidos sobre el mismo tema. Es inminente que se suspenderá el servicio público de expedición de pasaportes. Las soluciones jurídicas estaban antes del 26 de febrero, cuando fui declarado insubsistente y señalado como traidor por el presidente de la República.

José Antonio Salazar. | Foto: Efrain Herrera-Cancillería

SEMANA: ¿Qué opina sobre el contrato administrativo con la Imprenta Nacional de Colombia para contratar una serie de aliados para producir pasaportes?

J. S.: La Imprenta no tiene la capacidad técnica o logística para ejecutar debidamente y a satisfacción los contratos. La Imprenta tiene muy malos antecedentes en materia de contratación, porque aprovecha el régimen de contratación privado que tiene para evadir el proceso licitatorio que establece la ley. Está claro que la Imprenta no tiene esas capacidades, ni técnicas ni logísticas.

SEMANA: ¿Cómo valora la gestión del canciller Luis Gilberto Murillo frente a la crisis de los pasaportes?

J. S.: Por lo que estoy leyendo en los medios, encuentro que no hicieron absolutamente nada durante todo este tiempo para prevenir esta crisis. El manejo del canciller es pésimo en todo sentido. Ha despedido una cantidad de gente con experiencia y mucho conocimiento de la Cancillería. Solo por el hecho de haber estado laborando en la administración anterior. Ha llenado la Cancillería de contratistas, algunos con cuantías muy altas, cuando siempre fue un ministerio con un manejo muy técnico de parte del canciller Leyva y los ministros anteriores. El ministro Murillo se está dedicando a una campaña política.

SEMANA: ¿El canciller está haciendo campaña a la Presidencia de la República a través de su cargo?

J. S.: Es de conocimiento público, ustedes podrían verificarlo. En todo sentido y de manera evidente, su propósito es utilizar la Cancillería para adelantar una campaña política.

SEMANA: Ahora que la Cancillería vuelve a negociar con Thomas Greg & Sons, ¿qué le dice al presidente Gustavo Petro, que lo declaró traidor por adjudicar?

J. S.: De manera muy prudente, con respeto al fuero presidencial, guardé silencio en esa oportunidad. Pero tenía la absoluta seguridad de que hice las cosas bien y que el tiempo me iba a dar la razón, como está ocurriendo. Así va a ocurrir antes de octubre.

SEMANA: ¿Cree que no se permitió adjudicar porque querían que otra empresa interesada se quedara con el negocio?

J. S.: Voy a decir una cosa por primera vez. En febrero del año pasado me visitó en la Secretaría General un funcionario de una compañía de México, una sucursal de la compañía Veridos. Me indicó que la empresa tenía trato con el Gobierno alemán. Fueron tres personas, entre ellas un francés. Me dieron una muestra del documento que podrían hacer. En ese momento les precisé que era necesario participar en el proceso de licitación próximo a abrirse. Estuvieron enviando documentos y haciendo observaciones, que fueron respondidas oportunamente, pero al final no participaron en la licitación.

SEMANA: ¿Qué le dice a Luis Gilberto Murillo en medio de esta crisis?