Fabio Aristizábal denuncia “politización” de la entidad en el Gobierno Petro: “Promover la reforma le va a generar problemas”

SEMANA: ¿Qué opina sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro acerca del rol de la Superintendencia de Salud en la implementación de la reforma?

F.A.: Me parece gravísimo, porque lo que entendimos los colombianos es que el presidente le da órdenes al superintendente. Le está diciendo qué debe hacer y qué no debe hacer. Segundo, dejó ver claramente que están en busca de administrar o controlar las EPS, que no lo puede hacer el Gobierno. Él puede ser el presidente de la República, pero la Superintendencia o el Ministerio no pueden administrar o coadministrar las EPS. Los interventores no son funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. A los interventores no se les puede dar órdenes, ni decir qué hacer o no hacer. Ni que fomenten la reforma o que la empiecen a aplicar. Esas no son competencias del presidente y no le puede dar esas órdenes al Superintendente Nacional de Salud.

SEMANA: Es decir, ¿el Gobierno quiere administrar las EPS que la Superintendencia de Salud intervino?

F.A.: El Gobierno anterior, que era amigo del modelo de aseguramiento, liquidó 14 EPS. Se dedicó a la tarea de depurar y sacar esos actores que no le convenían al país. Pero este Gobierno del presidente Petro, que odia las EPS y que las graduó como las enemigas del sistema, no las liquida. ¿Qué es lo que hay detrás de esas actuaciones de la Superintendencia con los interventores? ¿Por qué intervienen y no toman decisiones de fondo? ¿Qué es lo que hay detrás de esas administraciones? Esa es la gran preocupación.

El presidente ya lo dejó ver. Prácticamente están administrando las EPS y no toman medidas de fondo. Ahí debe haber algo raro o extraño que está sucediendo. Si una EPS no cumple con sus indicadores financieros, está comprometiendo la vida y la salud de los usuarios, está deteriorando la red, y los proveedores, hay que tomar decisiones de fondo. La decisión de fondo es que se liquida o la capitalizan y mejoran sus indicadores. Me pregunto qué ha pasado con estos indicadores asistenciales en estas EPS intervenidas. ¿Qué ha pasado con los recursos financieros? ¿Qué ha pasado con los indicadores financieros? ¿Han mejorado?

SEMANA: Lo que se conoce de las EPS intervenidas es que los usuarios protestan por fallas en el servicio. En el caso de Saviasalud, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín piden retirar la intervención para recuperarla, dado que la deuda incrementó un 40 %.

F.A.: Es gravísimo. Qué bueno que el presidente de la República pusiera el ojo sobre estas actuaciones que tuvo el superintendente anterior sobre todas esas intervenciones. Qué bueno sería que algunos de esos proveedores que se han quejado, que les da miedo denunciar, digan qué es lo que está pasando. Si les han cobrado, si les están pidiendo plata, que se animen a denunciarlo, probablemente. Le doy el beneficio del desconocimiento al presidente. No está enterado de todo lo que está pasando, pero eso que usted me está preguntando es la gran sospecha de todo el mundo.

Intervención forzosa de la EPS Asmet Salud. | Foto: Superintendencia de Salud

SEMANA: ¿Qué opina sobre el perfil de Luis Carlos Leal, nuevo superintendente de Salud?

F.A.: No conozco al actual superintendente y quisiera mandarle un mensaje claro. Él tiene unas competencias y unas facultades que son de ley, que ojalá las cumpla. Yo solo le pido que tome las decisiones que tenga que tomar. No lo conozco, nunca he interactuado con él. Conocí al anterior superintendente, el oscuro Ulahy Beltrán, pero no conozco al doctor Leal. Pero que tome las decisiones de acuerdo a las competencias que tiene. Él no puede recibir instrucciones, no puede participar en debates y no puede estar promoviendo la reforma, porque él no puede ser juez y parte.

SEMANA: ¿Cree que la Superintendencia de Salud está politizada?

F.A.: La que dejó el doctor Ulahy está totalmente politizada. Además tomó posición desde que llegó. Yo me acuerdo las primeras manifestaciones del señor superintendente Nacional de Salud cuando dice que él solamente va a reconocer dos actores, los asegurados y los asegurados. O sea, a los usuarios y a los prestadores. Dijo que los demás son formas de pago. ¿Qué hace quien vigila el sistema tomando posturas sobre los vigilados? Es absurdo que no le haya pasado nada. Veo a las EPS temerosas. Le tienen pánico al Gobierno, por eso no hablan, por eso no toman acciones. ¿Pero cómo hace el superintendente Nacional de Salud para de una vez tomar posturas y públicamente salir a defender una reforma que no es su competencia? Claro que está politizada. Se volvieron activistas y por eso quiero mandarle un mensaje al doctor Leal. No lo conozco, pero que haga lo que dice la norma y la Constitución. No tiene que hacer nada más. Eso de estar promoviendo la reforma le va a generar problemas a él y al Estado. Está tomando partido. Lo van a recusar. No puede ser juez y parte.

SEMANA: ¿Cuál cree que es la estrategia del Gobierno para poder hacer realidad su visión del modelo de salud?

F.A.: Ellos pueden presentar su reforma como quieran. Tienen todo el derecho. Bien socializada con los actores, las ligas de usuarios, las sociedades científicas, la academia y los gremios para que les salga como ellos lo pretenden, pero no lo han hecho. Han salido a amenazar con las calles y esa es la forma en que el gobierno quiere pasar la reforma. Otra estrategia es asfixiar las EPS. Es evidente que al no hacer un buen cálculo, al no sentarse con las aseguradoras, hoy en día están afectando es al usuario final. Quieren generar un deterioro en los proveedores grandísimo. En los suministros de medicamentos, de insumos y todo eso se va a reflejar en una falla en la atención de los pacientes. Me preocupa mucho como lo están haciendo.

Exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. | Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Qué opina del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo?

F.A.: Me preocupan mucho sus declaraciones. Un ministro que se desencaja en todas partes, que insulta a todo el mundo. Además teníamos un superintendente que prácticamente le ponía el fusil a todo el mundo en la cabeza. Vemos un sistema de salud y a unos actores acobardados, llenos de miedo por la forma en la que ha actuado el Gobierno. A mí me preocupa mucho eso. Hay muchas cosas que pueden hacer, hay muchas cosas que corregir.