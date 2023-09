Fedegan mantiene acuerdo de compra de tierras pese a diferencias con el Gobierno

Lafaurie también hizo hincapié en que Fedegán no es enemigo de los campesinos, sino que busca colaborar en la dignificación de la vida rural. “Fedegán no es enemigo de los campesinos. Por el contrario: 530.000 pequeños productores ganaderos son campesinos, muchos de ellos con tierra insuficiente. Por ello, desde el primer momento, cuando el Gobierno me invitó a firmar un gran acuerdo de tierras, no tuve reparo alguno.”