“Fico, pareces un niño pataletudo”: Gustavo Bolívar no detiene su pelea contra Federico Gutiérrez

Las redes sociales del excandidato presidencial Federico Gutiérrez y el senador Gustavo Bolívar se convirtieron en un ring de boxeo virtual donde cada uno ataca desde su propia orilla. Este lunes, ambos protagonizaron uno de sus tantos enfrentamientos como consecuencia de un video donde se observa al congresista del Pacto Histórico reunido con líderes de la primera línea y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

En la pieza audiovisual se ve y escucha cómo Bolívar señalaba la manera en que se debían comportar ante la propuesta de excarcelar antes de Navidad a todos los integrantes para convertirlos en gestores de paz. Sus instrucciones fueron “cuidar las palabras” e “ir por las ramitas” frente a lo que se va a venir, o hablar de manera pública sobre la propuesta impulsada desde el Ministerio de Justicia.

Pareces un niño pataletudo, Fico.

Me tratas de bandido y yo, con total madurez asumo que la libertad de expresión es sagrada por lo que no anuncio demandas. Y apenas te respondo, amenazas con demandas para congestionar la justicia. Madura hermano. https://t.co/QdX19CFzIN — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 12, 2022

A propósito de este video, Federico Gutiérrez se despachó contra Gustavo Bolívar y dijo: “Estamos en manos de bandidos. Y este es uno de los cabecillas. Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos. Que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la Ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminarles que lo llevaron a la Presidencia”.

Bolívar, visiblemente molesto, le respondió: “Oye, Fico: si soy bandido por reunirme públicamente con jóvenes de la primera línea y sus abogados, buscando soluciones al conflicto social que vive Colombia, ¿qué es lo que pactó con sicarios y narcotraficantes de la Oficina de Envigado? Ya veo por qué no pasó ni a la segunda vuelta”.

Los señalamientos de Bolívar contra Gutiérrez son de grueso calibre. En la campaña presidencial pasada, al antioqueño intentaron cuestionarlo por el mismo tema, pero él supo responder con pruebas y argumentos de las autoridades que probaban que no tiene investigaciones por supuestos nexos con grupos delincuenciales. Por esto, el paisa le anticipó este lunes al líder de izquierda que lo demandará judicialmente.

“Bolívar, mejor explíquele al país qué es lo que no se puede decir en público sobre sus acuerdos con la primera línea. Lo otro, es la campaña sucia que ustedes diseñaron en campaña para afectarme y darle vuelta a las elecciones. Los petrovideos. Nos vemos ante la justicia”, escribió Fico Gutiérrez en Twitter.

El tema no paró ahí. Gustavo Bolívar volvió a responder, pero bajándole un poco el tono a su mensaje. “Fico, pareces un niño pataletudo. Me tratas de bandido y yo, con total madurez, asumo que la libertad de expresión es sagrada por lo que no anuncio demandas. Y apenas te respondo, amenazas con demandas para congestionar la justicia. Madura, hermano”.

Esta no es la primera vez que el Pacto Histórico señala a Fico Gutiérrez con la Oficina de Envigado. En un debate organizado por SEMANA y El Tiempo hace 9 meses, el propio Gustavo Petro hizo un fuerte señalamiento contra el líder paisa. “¿Quién denunció el paramilitarismo y sus vínculos con la política? ¿Quién hizo el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia? ¿Quién descubrió que la Oficina de Envigado se movía en el poder local de Medellín? Con nombres propios, yo. Uno de esos estuvo en su gobierno”, afirmó mirando a Fico Gutiérrez. El excandidato presidencial paisa respondió que eso no era cierto.

El enfrentamiento entre Bolívar y Gutiérrez no parece tener fin. Menos cuando en octubre de 2023 la izquierda busca quedarse con el poder regional.