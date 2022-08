Fin a los rumores: Irene Vélez sí cumple con los requisitos para posesionarse como ministra de Minas y Energía

El pasado sábado 6 de agosto, antes de su posesión, el presidente Gustavo Petro anunció por medio de su cuenta oficial de Twitter que Irene Vélez será la ministra de Minas y Energía durante su gobierno.

“He designado a Irene Vélez como ministra de Minas y Energía. Filósofa de la Unal con doctorado en Geografía Política de Cophenague. Es una mujer con amplia experiencia en el sector ambiental y que tendrá la ardua tarea de liderar la transición hacia una economía no extractivista”, publicó Petro el sábado a través de sus redes oficiales.

Sin embargo, en las últimas horas este nombramiento se puso en duda, ya que surgieron versiones que indicaban que Irene Vélez no se podría posesionar como ministra de Minas y Energía, porque no contaba, supuestamente, con la educación mínima para el cargo.

Así lo recalcaron sectores de la oposición como Enrique Gómez, que criticó fuertemente al presidente de Colombia por nombrar ministros que “no cumplían” con los requisitos mínimos. “Irene Vélez, designada como nueva ministra de Minas, no podría posesionarse porque no se cumple con la reglamentación exigida. Pero eso a Petro no le importa, llegó la era de ‘hago lo que me da la gana y si toca por decreto, pues se nombra. Horror petrista”, escribió Gómez en la tarde de este martes en su cuenta de Twitter.

Pero todos estos rumores quedaron completamente desmentidos al finalizar la tarde, ya que desde la dependencia de talento humano se confirmó que la filósofa Irene Vélez sí podrá posesionarse como ministra de Minas y Energía durante el gobierno de Gustavo Petro. Esto debido a que Vélez sí cumple con todos los requisitos válidos para asumir ese rol.

Y aunque sectores de la oposición decían que su formación académica en filosofía no era suficiente para asumir como ministra, la subdirectora de Talento Humano del ministerio, Sandra Milena Rodríguez, aclaró que Irene Vélez cumple con los requisitos de ser ciudadana colombiana, ser mayor de 25 años de edad y no tener ninguna inhabilidad ni incompetencia para desempeñar el cargo.

“Ante la información que ha circulado en redes sociales y algunos medios de comunicación, sobre la supuesta falta de requisitos por parte de Irene Vélez para posesionarse como ministra de Minas y Energía, esta cartera se permite informar que esa información es falsa”, dice el comunicado del ministerio, que envío los certificados a la Presidencia de la República que confirman que Vélez sí puede ser ministra y su posesión se llevaría a cabo en los próximos días.

Vélez es investigadora activa y profesora de la Universidad del Valle y, de acuerdo con su perfil de Google Schoolar, se ha dedicado al estudio crítico de los conflictos ambientales y agrarios de Colombia, haciendo especial énfasis en cómo algunos procesos de la historia han sido marcados por la discriminación de las etnias y la clase social.

Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en Estudios Culturales del mismo claustro y un doctorado en Geografía Política de la Universidad de Copenhague.

Además, es investigadora Fullbright, editora asistente de la revista Geoforum y directora de varios grupos de investigación interdisciplinarios.

“He trabajado extensamente en temas relacionados con la contaminación por mercurio en contextos mineros, los impactos del uso de agrotóxicos, el despojo del agua y de la tierra, la soberanía alimentaria en contextos sociales y étnicos, y la paz ambiental como dimensión imprescindible de la transición en el post-acuerdo de paz”, dice el perfil.