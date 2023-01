¿Francia Márquez criticó la demora del presidente Petro en Istmina (Chocó)? La vicepresidenta aclaró lo que dijo

La vicepresidenta y ministra Francia Márquez se volvió a referir a las declaraciones que dio en Istmina (Chocó), cuando el presidente Gustavo Petro no llegaba a la ceremonia protocolaria y respectiva sanción para la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad. Inicialmente, Márquez aseguró.

“Si nosotros no trabajamos por la igualdad y por la equidad de Colombia habremos fracasado como Gobierno. Y hoy, desde aquí, el presidente, la vicepresidenta y el Gobierno nacional se comprometen a cerrar las brechas de la inequidad y de la desigualdad en este país”, indicó Márquez.

La vicepresidenta Francia Márquez cuenta con el Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. - Foto: Vicepresidencia - Darwin Torres

La caucana, de igual manera, aprovechó su discurso inicial para referirse a la notoria ausencia del presidente de la República, quien debía firmar la ley para que su cargo como ministra tuviera algún tipo de validez. Adicionalmente, la activista medioambiental dijo que con la implementación de ese nuevo ministerio se le está cumpliendo a todo el Pacífico colombiano la promesa que se hizo durante la campaña electoral. Además, reiteró que por fin el Gobierno nacional volteó a mirar a las poblaciones más vulnerables.

Comienza el Ministerio de Igualdad y Equidad.



Es nuestra meta, que desde cada territorio, hogar y espacio logremos que esta nueva institucionalidad, de cara a la gente menos favorecida, nos permita vivir bien, con dignidad, con derechos, en paz, vivir con alegría, vivir sabroso. pic.twitter.com/tawlojuyOL — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 5, 2023

“Yo sé que ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo. Y esperamos que así sea. Pero aquí estamos como Gobierno nacional y aquí está su vicepresidenta poniendo la cara”, sentenció. Luego, precisó: “Este Ministerio es esencial. Es un instrumento para afianzar las políticas que requerimos en términos de transformación en los territorios, en las comunidades. Así que bienvenida esta institucionalidad que, por primera vez, voltea a mirar hacia los territorios marginados y excluidos”.

Posteriormente, en diálogo con los colegas de Noticias Caracol, la vicepresidenta Francia Márquez dio más contexto alrededor de su palabras. “Yo no sabía qué estaba pasando, ya habían pasado varias horas y no teníamos una información precisa de por qué no llegaba el presidente. Lo que nos dijeron es que hubo una falla en Pereira, en el avión que se desplazaba, y eso retrasó su llegada. Y la comunidad con la expectativa y yo también con la expectativa y la preocupación porque quien sanciona es el presidente y las comunidades habían llegado desde muy temprano, esperando ahí”. Posteriormente, y por fortuna, según Márquez, se pudo superar el incidente y al cabo de una horas el presidente sancionó la creación del Ministerio de la Igualdad, que le permitirá a Francia Márquez ser ministra.

El objetivo del Ministerio de Igualdad y Equidad no es el Ministerio en sí mismo, sino que este sirva como mecanismo para que Colombia ponga el tema de la desigualdad en todas las agendas y que desde el gobierno, trabajemos para garantizar igualdad de derechos y oportunidades. pic.twitter.com/Xsc3tXO77z — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 4, 2023

En entrevista con SEMANA, el presidente Gustavo Petro fue consultado por las múltiples ocasiones en que, por una u otra razón, llega tarde a las citas y le cuesta cumplir agenda.

Vicky Dávila.: ¿Le cuesta cumplir la agenda, ¿cierto?

Gustavo Petro: Es que se va atrasando, porque no es una agenda de oficina. Si fuese aquí, sería más fácil. Hay que ir a La Guajira, luego a Cartagena. A veces digo: ‘ya no más’, porque no me da la fuerza.

V.D.: ¿Y le cuesta ajustarse al reloj, a la puntualidad? ¿Eso le es difícil?

G.P.: Eso es difícil. Pero es que cuando uno está moviéndose por el país en un avión, en un helicóptero, ya no se puede garantizar.

V.D.: Cuando usted no puede llegarles a una cita a los magistrados o a los militares en el cambio de la cúpula, ¿se amarga?

G.P.: Sí, pero eso ha tenido que ver más con mis enfermedades, porque es el biorritmo. Un virus entra, si las defensas están bajas. Y si se bajan las defensas, uno se cansa. Si se exagera en el ritmo de trabajo, se bajan las defensas.

Gustavo Petro y Vicky Dávila. Presidente de la República. Bogotá Diciembre 15 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

V.D.: ¿Cuántas horas trabaja al día?

G.P.: Trato de salir a las 8 de la mañana y terminar a las 10 u 11 de la noche. Eso es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces me ponen el domingo y dele. Yo digo: no, tampoco.

V.D.: Se cansa…

G.P.: Claro, porque se acaba el biorritmo y eso no se puede hacer, porque al final se pierde la eficacia.

“Con la creación de este Ministerio se busca garantizar el derecho a la igualdad y a la equidad a todas las y los colombianos y darle voz a quiénes históricamente han sido excluidos y marginados”, señaló la Vicepresidencia, con motivo de la puesta en marcha de otra cartera de la que ella será su jefe.