Francia Márquez sigue autocrítica y habla de su famosa frase “vivir sabroso”

“A veces la gente no se explica. Nosotros hablamos del vivir sabroso y la gente cree que es vanidades, lujos, pero no. Para mí y para mi comunidad vivir sabroso es compartir, por ejemplo”, aseguró la también ministra de la Igualdad.

Cuando la entrevistadora le preguntó si ha podido cumplirse a su comunidad respecto a ese “vivir sabroso”, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró: “Yo dije en una entrevista hace unos días que tengo frustraciones de lo que no hemos podido avanzar como Gobierno nacional. Las trabas burocráticas, institucionales, a veces los egos personales, hablé de eso, y eso es algo que me incomoda porque no llegamos aquí para poner esas vanidades y esas trabas, pero reconozco que hay avances, cambios que a veces uno no alcanza a dimensionarlos ni a verlos”.