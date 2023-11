Francia Márquez vuelve y se queja: “No vine a decir mentiras, no hay mayores avances, incluso de nuestro gobierno, en la implementación del capítulo étnico para la paz; no estoy contenta”

La vicepresidenta Francia Márquez no está escondiendo su insatisfacción con algunos avances y logros del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este lunes 20 de noviembre, insistió en un evento organizado por el Ministerio del Interior, en Bogotá, que no se quedará callada porque quiere ver resultados reales en los territorios por parte del Estado.

En esta oportunidad, la vice se refirió a la implementación del capítulo étnico del proceso de paz, una tarea que le puso el presidente y que, según ella, no se está cumpliendo como quisiera.

“La voluntad política importa y el papel que he tenido que hacer para que cada uno tenga voluntad política y cumpla dentro de sus misiones la implementación de ese acuerdo, ha sido bastante fuerte, bastante desgastante”, aseguró.

“Evidenciamos 100 indicadores, la mayoría de forma, pero no de fondo, la mayoría indicadores de medio, pero no de resultados e impactos. Ese es el primer desafío que tenemos”, anticipó.

El principal desafío -según Márquez- es hacer una revisión de estos indicadores, “tal vez 100 sean muchos, pero si priorizamos indicadores concretos de impacto, tendremos un mayor avance. Eso no lo hemos encontrado”.

“No vine a decir mentiras, no vine a engañar a mi propia comunidad, a mi propio pueblo; yo vine a decir que no hay mayores avances, incluso de nuestro propio gobierno, en la implementación del capítulo étnico para la paz. Ya se lo informé al propio presidente, Gustavo Petro, y él tomará las decisiones que considere para que sí o sí podamos avanzar”, contó.

“Es un avance, no es lo que quisiéramos, yo quiero más avance, mayores avances. Estamos avanzando, por ejemplo, en el decreto para la ampliación de territorios para comunidades negras. Eso estuvo parado toda la vida”, informó.

Y siguió: “¿Dónde no veo mayores avances? En términos para las garantías de la participación política de las comunidades étnicas. Y cuando digo garantías no estamos hablando que le permitan a la gente que vaya a votar, sino ser elegida. No es solo vaya voten, ¿de qué le sirve a la gente negra e indígena votar por los mismos de siempre?”.