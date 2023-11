Petro le responde a JP Hernández por la lista de mercado de 30 millones de pesos: “Detesto la leche y los productos lácteos”, y dice que comen 40 personas

Ante las críticas y los reclamos, Petro aprovechó no solo para comentar sobre esto, sino también ante una publicación del senador, Miguel Polo Polo en la que se cuestiona sobre “¿En manos de quién está nuestra nación?”.

“Detesto la leche y los productos lácteos”

En una publicación en su cuenta de X, Petro respondió de manera jocosa sobre lo que le gusta y no le gusta comer, pues Polo Polo manifestó en la misma red social su preocupación por el país luego de que se comentara sobre las posibles adicciones del mandatario.

El senador muestra a Petro en un video, mientras come y consume un sancocho, y señala: “ Miren su mirada perdida, sus movimientos y su poca capacidad de control. Estas son actitudes de drogadictos o viciosos. Preocupante la actitud de este señor…. ¿En manos de quién está nuestra nación?”, señala el senador en su publicación.

Además, remarca su comentario con: “No soy glotón, soy parco en el comer y me encanta el sancocho y ese me encantó”.