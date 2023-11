“¿Cuál dieta saludable?”, el duro reclamo en las redes sociales por la costosa lista de mercado de Petro ante los impuestos a los alimentos

Un costo de 30 millones de pesos, que no pasaron desapercibidos, en un compendio entre marzo y junio de este año. La polémica está en que en esa lista se encuentran aquellos alimentos que por la Reforma Tributaria entraron en los que a parti de este mes de noviembre tienen un incremento del 10 % y son los mismos cosumidos por Petro y Márquez.

La excusa para gravar salchichas, quesos, mermeladas, salsas o gaseosas con este gravamen era para motivar el no consumo en la apuesta, por una alimentación más saludable para los colombianos por su alto contenido en grasas saturadas y azúcares.

¿Qué es lo que ellos comen?

Ante la revelación del senador este mencionó que l as cifras se conocieron por un derecho de petición que presentó Hernández al Dapre solicitando la lista de mercado de la Presidencia y cuánto se gasta el Gobierno nacional comprando esos alimentos. Los números corresponden a un millonario contrato que ostenta la Casa de Nariño con una cadena de supermercados.

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, cuestionó el congresista.