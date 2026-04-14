Tras un 2025 en rojo, la uchuva repunta y busca recuperar mercados en 2026

La uchuva colombiana, una de las frutas exóticas con mayor reconocimiento en mercados internacionales, enfrenta un 2026 con señales mixtas: mientras en 2025 sus exportaciones cayeron, el inicio del nuevo año muestra un leve repunte que abre expectativas de recuperación.

De acuerdo con cifras de la DIAN con análisis de Analdex, las ventas externas de esta fruta alcanzaron US$41,3 millones en 2025, lo que representó una caída del 9,2 % frente a 2024, cuando sumaron US$45,5 millones. En volumen, la reducción fue más moderada, de un 2,4 %, al pasar de 7.938 a 7.749 toneladas.

El retroceso estuvo impulsado por la caída en la demanda de varios de los principales mercados. Dentro del top cinco de destinos, cuatro registraron disminuciones, entre ellos Estados Unidos (-10,8 %), Bélgica (-21,8 %) y Canadá (-17,1 %). Incluso Países Bajos, el principal comprador, tuvo una leve contracción de un -1,8 %, aunque mantuvo su liderazgo con cerca del 60 % de participación.

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Sin embargo, el arranque de 2026 muestra una dinámica distinta. Entre enero y febrero, las exportaciones alcanzaron US$8,5 millones, un crecimiento de un 6,5 % frente al mismo periodo de 2025. En volumen, también hubo un avance de un 2,1 %, al llegar a 1.486 toneladas.

“En los dos primeros meses del año, las exportaciones de la fruta ya empiezan a mostrar una tendencia más positiva que en 2025. Esperamos que pueda ser un jalonador del crecimiento de las agroexportaciones”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Uno de los factores clave en este desempeño es la fuerte concentración de mercados. En lo corrido de 2026, Países Bajos consolidó su dominio con el 64,5 % de participación y un crecimiento de un 22,3 %, lo que evidencia la dependencia de un solo destino. En contraste, Estados Unidos, segundo mercado, registró una caída del 15,6 %.

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A nivel interno, también se evidencian cambios en la geografía exportadora. Cundinamarca se consolidó como el principal origen, con el 52,3 % de las ventas y un crecimiento de un 31,3 % en 2025. Antioquia también ganó terreno, mientras que Bogotá sufrió una fuerte caída de un 62,2 %, lo que modificó la estructura regional del negocio.

La fruta enfrenta retos en diversificación de mercados. Foto: Getty Images

El panorama deja un mensaje claro: la uchuva mantiene su potencial en los mercados internacionales, pero enfrenta retos en diversificación de destinos y estabilidad de la demanda.

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El desempeño de este producto dependerá de su capacidad para consolidar nuevos mercados y reducir su dependencia de Europa. Así, 2026 se perfila como un año clave para esta fruta, no solo para recuperar cifras, sino para redefinir su estrategia en el comercio exterior colombiano.