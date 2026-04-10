El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío, bellos paisajes y gran riqueza natural; está a dos horas de Bogotá

Cundinamarca es uno de los principales departamentos de Colombia. Su territorio ofrece una mezcla única de naturaleza, historia y cultura a pocos kilómetros de Bogotá.

Entre sus 116 municipios, que están integrados en 15 provincias, se encuentra Chocontá, población ubicada a 75 kilómetros de la capital del país, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, el municipio es reconocido por su clima frío y sus paisajes verdes y montañosos.

“Situado en la cordillera Oriental, Chocontá cuenta con una altitud de aproximadamente 2.550 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y valles, lo que le confiere un paisaje natural impresionante y un clima frío y húmedo”, agrega la entidad en su portal web.

El pueblo de Cundinamarca, destacado por su clima templado y bellos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza

Sobre su historia, se señala que el municipio se fundó el 6 de septiembre de 1563. Según destaca la Gobernación, la historia de esta población se remonta a la época prehispánica, cuando estaba habitada por indígenas muiscas.

El nombre Chocontá, en lengua chibcha, significa ‘labranza del aliado bueno’, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

Con la llegada de los españoles, el municipio se convirtió en un importante centro de producción agrícola y ganadera.

Los principales productos agrícolas que se producen actualmente en el municipio son la papa, el maíz y las hortalizas. Además, la ganadería tiene rol destacado, con la producción de leche y sus derivados.

Represa Ecológica del Sisga Foto: Captura de pantalla YouTube / Prensa Alcaldía de Chocontá

Sitios de interés

La Gobernación de Cundinamarca destaca entre los principales sitios de interés del municipio a la represa del Sisga, sitio reconocido por sus hermosos paisajes y por generar agua para Bogotá y sus municipios vecinos.

Fue construida entre 1949 y 1951 para controlar las inundaciones en la Sabana de Bogotá y un sitio destacado para el senderismo y para pasear en bicicleta. Además, se pueden realizar actividades como el kayak.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Otro sitio relevante es el Cerro del Choque, un parque natural y ecológico. También se destacan las turísticas conocidas como las Piedras de Guangüita y los Monolitos de Hato Fiero.

Un sitio imperdible es la casa de la cultura, fundada en 1970 por los historiadores Rafael y Miguel Bernal Medina, la cual está instalada en una casa colonial remodelada bajo la dirección del pintor y escultor Luis Alberto Acuña.

El templo parroquial y la capilla Divino Niño también son referenciados como lugares que hay que visitar.