Video | La cantada de tabla del senador Jota Pe Hernández a Petro y a Francia por la millonaria lista de mercado de la Presidencia, “mentirosos”

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto le recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, cuestionó el congresista de la Alianza Verde.