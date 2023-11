Reflexión de Francia Márquez tras recibir honoris causa en educación: “siento angustias porque no veo cambios rápidos en el Gobierno”

“ Pueden estar seguros que aunque a veces siento angustias porque no veo cambios rápidos en nuestro Gobierno, como no los ven rápidos ustedes , tenemos el corazón bien puesto”, sostuvo Márquez.

“Cositas”: Jota Pe Hernández contraataca y revela otra lista de gastos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez

“Ese tuit es una payasada. Ahí hay muchas falacias. Una de esas, yo no soy de ultraderecha, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo no tengo ningún jefe político. A mí ningún jefe político me puso en el Senado de la República, no le debo favores a ninguno y considero que los colombianos deberían dejar de ser idiotas útiles de estas orillas políticas”, acentuó. Y fue más allá al decir que él no le cree a Petro. “Petro miente y está dando paticas de ahogado”. De igual manera, aseveró, aquel trino del presidente Petro diciendo que es adicto al café resulta ser falso porque, según documentos de la misma Presidencia de la República, que se los entregó al congresista por cuenta de un derecho de petición, en café es donde menos invierte.