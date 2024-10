Fuerte choque entre Catherine Juvinao y el presidente de la Cámara: “Es violencia política y tiene consecuencias disciplinarias”

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, sigue enfrentando críticas por el manejo del segundo debate de la reforma laboral, que avanza en plenaria. La oposición e independientes asegura que no se dan las garantías para permitir sus intervenciones, dado que en muchas ocasiones se les quita la palabra antes de que se acabe el tiempo otorgado por la mesa directiva.

Katherine Miranda estaba interviniendo, pero fue interrumpida por Salamanca. “Le recuerdo que estamos en las discusiones de las proposiciones no avaladas y que la Ley Quinta establece que sumercé tiene que hablar sobre el tema de la discusión”, dijo.

Luego fue turno de Juvinao: “Presidente, yo no entiendo... Presidente, esto es una moción de orden, le voy a suplicar que no me corte el micrófono porque le recuerdo que eso, ahora, con la nueva ley que vamos a aprobar, es violencia política y tiene consecuencias disciplinarias”.