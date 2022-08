Fuerte mensaje de Paloma Valencia a Comisión de la Verdad: “impondrán la verdad de la izquierda a nuestros niños”

Una fuerte discusión ha causado la cartilla con el informe de la Comisión de la Verdad que se repartirá en instituciones educativas de todo el país. Unos están de acuerdo y otros en total oposición, como la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

La congresista mostró su voz de rechazo con varias publicaciones en Twitter. “Hoy inician el adoctrinamiento inconstitucional y totalitario imponiendo la verdad de la izquierda a nuestros niños. Es un gobierno irrespetuoso de la pluralidad democrática. Aunque la llamen verdad seguirá siendo mentira”, se lee en el primero trino de Valencia.

Luego mostró imágenes de la guía que leerán los estudiantes de diferentes colegios de Colombia donde, según ella, se deja ver al Estado como el culpable de la guerra. “Este adoctrinamiento totalitario es mentira y sus únicas finalidades son políticas. Estas son las interpretaciones de la izquierda para justificar su violencia y culpar al Estado”, siguió criticando en redes sociales.

Además, fue clara en que este documento no representa la verdad. “La izquierda en la Comisión de la Verdad presenta el programa de Petro a los niños con el sello de verdad. Irrespetan el pluralismo y presentan sus ideas cómo verdad”, continuó protestando la senadora [...] Jamás serán verdad las interpretaciones de un grupo de personas. Una narrativa política no es verdadera. No le enseñen a los niños a aceptar como verdad una interpretación, ese es el camino al totalitarismo”, dicen sus publicaciones.

Varias escuelas y colegios que se inscribieron al programa “La escuela abraza la verdad” recibirán los documentos con los cuales se enseñará la cátedra del informe final de la Comisión de la Verdad. El documento se titula “La escuela abraza la verdad” y tiene el apoyo de Educapaz, la Corporación Opción Legal, Banco de la República, Educalidad, la Mesa de Universidades por la Paz, entre otras.

Agregan que “lo importante es que cada institución educativa posicione la reflexión específica sobre la importancia de la verdad en la construcción de paz, de tal manera que la jornada no se quede en una actividad cultural más. De manera simultánea (en el caso de las comunidades educativas en las que esto sea viable), el bachillerato y los distintos representantes del Gobierno Escolar, así como otros actores comunitarios e invitados especiales, pasarían al encuentro ‘Escuela, Verdad y No Repetición’, en el que podrán profundizar su comprensión de la importancia del Legado de la Comisión de la Verdad para las comunidades educativas y para la ciudadanía en general”, se lee en el documento.

También deja claro que cada comunidad educativa definirá si es viable desarrollar las dos propuestas (primaria y bachillerato) de manera simultánea en la misma jornada, o si es más viable en días distintos. Así mismo, en cada escuela se determinará si en el festival y en el encuentro puede participar toda la primaria y todo el bachillerato, o una representación de la población estudiantil y sus acudientes. Sin embargo, “lo deseable es poder impactar a la comunidad educativa en general”, señalan.

La Comisión también propone en uno de los puntos de la guía de enseñanza la posibilidad de realizar, una vez socializado el informe, una movilización por fuera de la escuela para recorrer el barrio, vereda o territorio colectivo, según sea el caso.