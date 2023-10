Fuerza Ciudadana, el partido de Carlos Caicedo, se quedó sin candidato a la Alcaldía de Santa Marta: este es el fallo de tutela en su contra

Lo último: candidatura de Alex Char para la Alcaldía de Barranquilla sigue en firme. CNE no encontró ninguna inhabilidad

Además, “tal como se expuso en la referida jurisprudencia, el derecho a elegir, no implica un derecho automático a ser representado, pues para lo segundo se requiere de una victoria en las elecciones respectivas.”. Y en este caso, “ni siquiera se han llevado a cabo las elecciones”.

Es decir, el Tribunal dejó sin piso la pretensión y Fuerza Ciudadana no tendrá candidato a la Alcaldía de Santa Marta.

“Eso quiere decir que Fuerza Ciudadana, dentro de la orden de tutela, no podría tener candidato por orden de un juez. Segundo, la imagen de este candidato que se había obtenido por acción de tutela queda en las tarjetas electorales porque los kits de la Registraduría ya están impresos, pero al momento de escrutar no se incluye ese voto en los escrutinios; es como si no existiera en el tarjetón”, aclaró el registrador.