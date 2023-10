Atención: Gobierno aceptó la renuncia de Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena

En la carta, el mandatario local les habla al presidente Gustavo Petro y a la ciudadanía: “Hay momentos en la vida en los que debemos tener un especial sentido de la responsabilidad. Yo lo asumí durante los casi cuatro años que he sido gobernador del Magdalena”, inició la misiva.

“Pero esta lucha por las mayorías y contra sus verdugos ha valido la pena porque su modelo de gobernar y hacer política, paulatinamente lo hemos derrotado. ¡Nosotros no queremos cambios en el régimen, queremos un cambio de régimen!”, agregó Caicedo en la carta.

“Renuncio para defender nuestras ideas políticas, para no darles paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defender las ideas de cambio de Fuerza Ciudadana, por la que he luchado con integridad y resiliencia por más de 20 años. A partir de mañana, queda una gobernadora encargada del Magdalena hasta que el Partido Fuerza Ciudadana presente la terna y el Gobierno nacional designe quien asumirá hasta el próximo 31 de diciembre”, anunció en la misiva, dirigida a Petro.

“Me voy porque ya las palabras no son suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”, agregó.

“Renuncio a 17 días de las elecciones y dos meses de empalme para terminar mi periodo, y hacer llegar nuestro mensaje, con más fuerza, a todos los samarios y samarias. Aunque esto les duela a políticos terratenientes con prácticas mafiosas (Cotes, Diazgranados, Pinedos, Dávila, Vives, y sus aliados Uribe, Name, Char) feudalmente emparentados entre sí. El futuro lo deben decidir los samarios y magdalenenses, y no ellos, como lo hicieron antes y por casi 200 años. El futuro de Santa Marta no lo decidiran unos delegados de partidos políticos tradicionales sentados en órganos electorales o disciplinarios para privilegiar los intereses de quienes los llevaron al cargo”, expresó.