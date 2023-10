Estas son las razones que dio Carlos Caicedo para renunciar a la Gobernación del Magdalena; le mandó una carta al presidente Petro

Asimismo, “renuncio para defender nuestras ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defenderlas ideas de cambio de Fuerza Ciudadana, por la que he luchado con integridad y resiliencia por más de 20 años”.

“No me voy por cansancio, ni porque alguien me lo haya pedido. No tengo miedo a las amenazas e injurias de algunos medios, clanes y fiscales. Me voy porque ya las palabras no son suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”, reiteró Caicedo.