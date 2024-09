¿Ganó el pulso? Efraín Cepeda tenía razón cuando dijo que el Gobierno no tenía los votos para aprobar el presupuesto de 2025

“Hubo que negar dos veces el monto del presupuesto porque en la primera ocasión no se leyeron completos los montos. Se repitió la votación y nuevamente las comisiones económicas negaron el monto del Presupuesto General de la Nación. Habíamos pedido que se discutieran los 12 billones de pesos de la tributaria por separado, para aprobar un monto de 511 billones de pesos, pero el Gobierno no accedió. Las comisiones económicas, lo que aquí dijeron, es que no estaban dispuestas a votar una reforma tributaria a ciegas. Yo había advertido que no estaban los votos para aprobar el monto”, manifestó Cepeda.