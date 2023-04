Gardeazábal evaluó el gabinete de Petro: “El mejor ministro es el que no han nombrado”; José Antonio Ocampo “es como los izquierdistas de Wall Street”

El periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal habló con SEMANA, se destapó y opinó sobre el gobierno de Gustavo Petro y su gabinete.

Los ministros -según dijo- son “bastante ignorantes”. Y se refirió, entre otros, al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“El más brillante que creíamos era José Antonio Ocampo, pero ha resultado ser un izquierdista de Nueva York que cree en unas instituciones rígidas y toma medidas sin nunca calcular las consecuencias. Ha cometido un gran error al subir las tarifas de los aviones, los impuestos de consumo de restaurantes y bares. Acabó con un nuevo jardín que estaba floreciendo en Colombia que se llamaba turismo”, destacó.

Afirmó que el primer jardín que se secó fue San Andrés, “ahora le pasará lo mismo a Cartagena, Santa Marta y a muchas partes donde se llega por avión. Y son ignorantes porque se demoraron 15 días para darse cuenta del terrible daño que ocasionaba geopolítica y económicamente el derrumbe de Rosas (Cauca). Muchas industrias de Cali quedaron colgadas y, obviamente, han tomado respuestas de contratistas, no de estadistas”.

Aunque Ocampo es el ministro mejor calificado del Gobierno, Gardeazábal preguntó: “¿Conocen a los izquierdistas de Wall Street? Ocampo es igualito a ellos, es de esa escuela. Creen que lo que predican es aplicable en cualquier parte y a cualquier economía y eso no es así”.

De Carolina Corcho dijo que es “otra ignorante”.

Gustavo Álvarez Gardeazabal criticó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. - Foto: guillermo torres-semana

Y añadió: “No sabe ni siquiera cómo era que funcionaba el sistema de salud, que primero calificó de malo y después empezó a desmembrarlo”.

De Irene Vélez también opinó: “No creo que sea tan ignorante. Es una sectaria convencida de su ideología desfasada”.

Y de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó “que ha sido una sindicalista fuerte. Es lo más coherente que puede haber en el gabinete, tanto que presentó una reforma para volver al sindicalismo, que es lo que ella sabe hacer”.

Gustavo Álvarez Gardeazabal dijo que el ministro Iván Velásquez es un "personaje misterioso". - Foto: juan carlos sierra-semana

Del ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reservó sus comentarios con SEMANA. “Me parece un personaje misterioso”, concluyó.

“El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, es estrambótico y vive diciendo pendejadas cada que puede. El menos malo es el que no existe, el que no han nombrado, el ministro de Cultura”, destacó.

También hizo un balance de los primeros ocho meses del Gobierno Petro. “El país parece que estuviera navegando en un mar muy proceloso, pero imitando el barco ebrio de Rimbaud: no sabemos a dónde vamos, ni de dónde venimos, y eso crea un estado de inseguridad e intranquilidad que está repercutiendo en la vida diaria de los colombianos”.

Guillermo Reyes "es estrambótico y vive diciendo pendejadas cada que puede", dijo Gardezabal. - Foto: juan carlos sierra-semana

Y agregó: “Gustavo Petro no gobierna, delira. Ese discurso que se echó en Estados Unidos sobre la tesis de Hildebrando (Vélez), en relación con los pozos de petróleo, es un triste galimatías que nadie debe haber entendido. Si lo hubiese explicado en términos racionales, y no delirantes, habría creído que en Colombia estaba surgiendo un nuevo mesías y no un presidente sensato”, afirmó.

Reconoció que ha sido crítico de Petro desde hace muchos años.

“He dicho que es leninista, no comunista. Se quedó en el leninismo, en aquel que predicaba que había que destruir lo que servía para construir el nuevo país sobre las ruinas. Eso es lo que está haciendo. Se lo he dicho a algunos de los ministros, también a Hildebrando Vélez ―el papá de la ministra de Minas, Irene Vélez―, el gran gurú de este gobierno. No creo que el país pueda salir adelante con estas teorías delirantes de Petro”, dijo.