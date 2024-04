Geólogos molestos con el presidente Petro por asegurar que para hacer su trabajo “no se necesita ni cerebro”

El pasado 3 de abril, en marco de la apertura de la Asamblea Nacional Cafetera, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un pronunciamiento sobre la explotación de recursos del subsuelo, asegurando que “Trabajar es sinónimo de producir, cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho trabajo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra: llámese carbón, llámese petróleo, llámese oro, llámese níquel. Hay un trabajito que es extraer y punto. Pero lo que se extrae no es producto del trabajo humano, no es producción y así nos volvimos, así se volvió el sistema económico colombiano, de productores y trabajadores. Y cada vez más trabajadoras y productoras, de pronto así más extractores”.